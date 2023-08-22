وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية تتارستان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أوليج كوروشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان ووفد مرافق رفيع المستوى، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد التتارستاني، موضحًا أنه تم خلال اللقاء إستعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على الدور الرئيسي للوزارة والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات التي تقوم الجهات التابعة بإنتاجها بالإضافة إلى الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التتارستانية فى العديد من مجالات التصنيع وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، لافتًا إلى أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات التصنيعية من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

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شركات جمهورية تتارستان

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي وجود فرص استثمارية واعدة بمصر أمام الشركات التتارستانية خاصةً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول الإفريقية والعربية بما يسمح بنفاذ المنتجات التتارستانية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الوزير "محمد صلاح" على دعوة شركات جمهورية تتارستان للمشاركة فى النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023".

من جانبه أوضح روليج كوروشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان أن هذا اللقاء يأتي في ضوء زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية رفقة وفد تجاري واستثماري عالي المستوى للمشاركة في فعاليات (منتدى التعاون مصر - روسيا 2023) في إطار الحرص على بناء آلية للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وتتارستان، مؤكدًا أن مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، ولافتًا إلى أن تتارستان تعد إحدى أقاليم روسيا الاتحادية وتعتبر من أكثر المناطق الاقتصادية التي تشهد معدلات نمو وتطور في ظل إمكانياتها في مجال صناعة الآلات الزراعية والشاحنات والسيارات والبتروكيماويات والأدوية والطائرات المروحية.

العلاقات (المصرية - الروسية)

وأشاد "كوروشينكو" بما تشهده العلاقات (المصرية - الروسية) من زخم وتنامي في السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلعه إلى أن يمتد هذا التنامي ليشمل جمهورية تتارستان خاصةً في ظل ما يجمع بين الجانب المصري والتتارستاني من تقارب في الإرث الثقافي والديني، مشيرًا إلى تطلع عدد كبير من الشركات التتارستانية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي تم مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها، وتم دعوة الوفود الفنية من مختلف الشركات التتارستانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتوافرة بها على أرض الواقع.

وحضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس امجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.