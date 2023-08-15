الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الإنتاج الحربي تشارك بأحدث صناعات الري في معرض "أجرى بيزنس"

وزارة الانتاج الحربي،
وزارة الانتاج الحربي، فيتو

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي والمستشار الإعلامي للوزير محمد عيد بكر إن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سوف يشارك بمنتجات شركتي حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)   وحلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) في معرض "أجرى بيزنس" المقرر إقامته خلال الفترة من19:17 /8 /2023 بأرض المعارض الدولية بصلاح سالم.
 

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

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معرض "أجرى بيزنس" أول معرض مصري يهتم بالزراعة والري والطاقة الشمسية

وأوضح "بكر" أن معرض "أجري بيزنس" أول معرض مصري يهتم بالزراعة والري والطاقة الشمسية؛ لافتًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك خلال هذا المعرض بأحدث منتجاتها من أجهزة الري التقليدية  وجهاز الري المحوري، وأن هذا  المعرض يعد أول ملتقى للمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة سواء المستوردين  أو الموزعين  أو المزارعين والمهندسين الزراعيين والخبراء.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاشتراك في المعارض المختلفة، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية مستغلة فائض الطاقات الإنتاجية لديها  بجودة عالية وبأسعار منافسة للمساهمة في تحسين الاقتصاد القومي.

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