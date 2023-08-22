الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب، ننشر  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر لها حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة ١٥ جنيها اليوم. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2580 جنيها. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2260 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1940 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1507 جنيهات.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18080 جنيها للبيع.

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الأسعار العالمية للذهب 

إرتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، أمس الإثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة. 

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار. 

 

الأسعار العالمية اليوم الثلاثاء

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي لتبتعد عن أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، يأتي هذا في ظل تصحيح سلبي في مستويات الدولار ساعد الذهب على التعافي، بينما يظل تركيز الأسواق على حديث رئيس البنك الفيدرالي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1901 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وقد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1902 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة. 

 

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اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

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