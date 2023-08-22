الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل الفريق كامل الوزير، فيتو

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية،  بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد، على هامش حضور فعاليات المنطقة الاقتصادية وتنفيذ أول عملية تزويد بالوقود الأخضر بميناء شرق التفريعة وافتتاح محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.

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ورحب محافظ بورسعيد بزيارة السادة الحضور، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة وهيئة قناة السويس والقوات البحرية ووزارة النقل والأكاديمية البحرية، وثمن المحافظ الدعم المتواصل من هيئة قناة السويس في العديد من ملفات التعاون، كما أكد على أهمية دور وجهود رجال القوات البحرية في حماية حدود ومقدرات الوطن البحرية، وما يبذلونه أبطال القوات المسلحة من جهود وتضحيات،  كما وجه الشكر للفريق كامل الوزير على الدعم المتواصل في قطاع النقل بالمحافظة.

محافظ بورسعيد خلال الاستقبال،  فيتو
محافظ بورسعيد خلال الاستقبال،  فيتو 
محافظ بورسعيد خلال الاستقبال،  فيتو

ووجه الحضور الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على حسن الاستقبال،  مشيدين بالتنمية الحقيقية التي جرت على أرض بورسعيد،  والجهود المتواصلة للإعمار والتطوير،  وذلك في ظل منظومة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل الفريق كامل الوزير،  فيتو
محافظ بورسعيد خلال الاستقبال،  فيتو 

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أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أشرف عطوة قائد القوات البحرية الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق كامل الوزير وزير النقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان عادل الغضبان محافظ بورسعيد ميناء شرق التفريعة

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