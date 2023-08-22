محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس (صور)
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد، على هامش حضور فعاليات المنطقة الاقتصادية وتنفيذ أول عملية تزويد بالوقود الأخضر بميناء شرق التفريعة وافتتاح محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.
ورحب محافظ بورسعيد بزيارة السادة الحضور، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة وهيئة قناة السويس والقوات البحرية ووزارة النقل والأكاديمية البحرية، وثمن المحافظ الدعم المتواصل من هيئة قناة السويس في العديد من ملفات التعاون، كما أكد على أهمية دور وجهود رجال القوات البحرية في حماية حدود ومقدرات الوطن البحرية، وما يبذلونه أبطال القوات المسلحة من جهود وتضحيات، كما وجه الشكر للفريق كامل الوزير على الدعم المتواصل في قطاع النقل بالمحافظة.
ووجه الحضور الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على حسن الاستقبال، مشيدين بالتنمية الحقيقية التي جرت على أرض بورسعيد، والجهود المتواصلة للإعمار والتطوير، وذلك في ظل منظومة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ببورسعيد.
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