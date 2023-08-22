الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

5 إصدارات جديدة لمؤسسة بتانة الثقافية، وحيد الطويلة وهالة البدري أبرز الأسماء

مؤسسة بتانة للنشر،فيتو
مؤسسة بتانة للنشر،فيتو

أعلنت مؤسسة بتانة الثقافية عن تعاقدها مع عدد من الكتاب والروائيين لإصدار مجموعة من الأعمال الجديدة خلال الفترة القادمة.

وكشفت مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع عن أسماء الروائيين وأعمالهم الجديدة وهى: رواية "الهامسون" لـهالة البدري، " الحب بمن حضر" لـوحيد الطويلة، " شاهد قبل الحذف" لدينا السقا، "ليس له من أثر" لسمير المنزلاوي، و" سر خبيئة حارسة المعبد" للدكتور أحمد جمال الدين موسى. 

مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع 

وتأسست مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، على يد الكاتب عاطف عبيد مؤسس وصاحب مشروع "بتانة" الثقافي، قاص مصري من أبناء كفر الشيخ، حاز دكتوراه النظم المعرفية، وصدرت له مجموعتان قصصيتان: "خوفو يعلن إسلامه"، و"سماوي" السيدة كاف. وله تحت الطبع: "أولاد فبراير: رواية"؛ "سيدي الغلبان: رواية"؛ "عجوز الحكاية: رواية ".

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 كما تهتم مؤسسة بتانة الثقافية بإقامة الأنشطة الثقافية كالندوات والمسابقات الأدبية بجانب كونها دار للنشر الأعمال الفكرية والأدبية لكبار وشباب الكتاب.  

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مؤسسة بتانة الثقافية هالة البدري وحيد الطويلة دار بتانة للنشر والتوزيع سمير المنزلاوي

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