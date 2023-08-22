منافسة قوية بين مرعى البريمو وع الزيرو بشباك التذاكر المصري
يتنافس فيلما “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي و“ع الزيرو” بطولة محمد رمضان على إيرادات شباك التذاكر المصري بقوة.. فالفلمين تزامن نزولهما للسينمات فى وقت إلا أن خلال الأيام الماضية كان مرعي متصدرًا بقوة وسط تراجع إيرادات ع الزيرو.. إلا أن الأخير استطاع أن يعود للمنافسة من جديد وجاءت إيراداته بفارق بسيط عن مرعي.
إذ اقتنص مرعي البريمو بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي 189 ألفا و903 جنيهات فيما حصد فيلم ع الزيرو 189 ألفا و194 جنيهًا..
فيلم مرعي البريمو
وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.
تعاون محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد
وفيلم مرعي البريمو يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس".
وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدى الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا أنا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه" حققت نجاحًا كبيرًا.
فيلم ع الزيرو
أما فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.