الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الرئيس الصيني: قمة بريكس حدث تاريخي

الرئيس الصيني، فيتو
الرئيس الصيني، فيتو

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن قمة بريكس التي تنطلق اليوم ستكون حدثا تاريخيا، معربا عن استعداده  لرفع مستوى التعاون مع أفريقيا.


الرئيس الصيني يصل جنوب إفريقيا 


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى جوهانسبرج، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة "بريكس" التي ستُعقد هناك، ولأداء زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا.
وكان في استقبال الرئيس الصيني نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء في مطار جوهانسبرج الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
ورحب الرئيس رامافوزا، بحرارة بشي لزيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا.وصرح شي بأنه يشعر بسرور كبير لزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى ويتطلع إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع رامافوزا، حول تعميق العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا وقضايا الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن تنطلق قمة "بريكس 2023"  اليوم الثلاثاء بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة، ناليدي باندور، إن هناك ثقة متزايدة في "بريكس" تتمثل في إقبال عشرات الدول على المشاركة في قمتها المقبلة، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية.
 

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