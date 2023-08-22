إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حي جنوب بالأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي جنوب.

وأوضح حسن عبده رئيس حى جنوب، أنه تم تنفيذ إزالة في المهد عبارة عن صب أعمدة خرسانية وبناء قواطيع من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بالدور الخامس العلوي لعقار الكائن بشارع منطقة الفيروز خلف نادي الأقصر الرياضي على مساحة 300 م2 تقريبًا، وتمت الإزالة على الفور والتحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.



ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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