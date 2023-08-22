الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: 40 فرصة عمل لفتيات الغربية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو


أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن  40 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل على وظيفة ( منسقة ميدانية ) بفرعى مدينة طنطا والمحلة الكبرى.

رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة ايجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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مزايا وشروط فرص العمل المطلوبة 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الادارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها بـ (طنطا والمحلة الكبرى )،  من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة برواتب تبدأ من 4000 جنيه، وتأمين صحى وإجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، والتقديم بفروع المؤسسة، بمدينة طنطا وعنوانه محطة المعرض ناصية شارع الرفاعى أعلى معرض البزار للسيارات يومى الاثنين والخميس 4 و9 سبتمبر المقبل من الساعة 10 صباحًا  ، وفرع المحلة: 10 شارع خضر متفرع من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة  أعلى ماركت كازيون يومى الثلاثاء والاربعاء 5 و6 سبتمبر من الساعة 10 صباحًا  ..

خطوات التقديم للوظائف 

وأضافت المدير العام، أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8

وموضحة أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا  والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على  أرقام   01287883331 –  01097233334،والمسؤول عز الدين فاروق، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح فى الاعلان المرفق.

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