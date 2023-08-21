الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جهود وزارة العمل لتوفير وظائف للشباب في شركات القطاع الخاص

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

قالت هبة أحمد مدير عام التشغيل بوزارة العمل أن ملف توفير فرص العمل سواء للذكور أو الإناث أو لذوي الهمم من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، وقد كانت توجيهات حسن شحاتة منذ توليه الحقيبة الوزارية هي أن تتضمن النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة بصفة دورية كل 15 يوما عرض وظائف حقيقية والتأكد من ذلك، وهو ما يتم بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ومديريات العمل.

ملتقيات التوظيف

وأشارت مدير عام التشغيل بوزارة العمل في تصريحات صحفية أنه من خلال ملتقيات التوظيف أيضًا، والوصول لهذه الفرص يكون من خلال تصفح المواطن الموقع الرسمي للوزارة أو التوجه لمكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

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الإعلانات الوهمية

 موجهةً نصيحة للشباب بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والتأكد من صحة أي إعلان توظيف من الوزارة، مضيفةً أن هناك 75 مركزا تدريبا ثابتا ومتنقلا في كافة المحافظات للتأهيل للوظائف الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، وفي حال وجود أي شكوى لدى أي عامل بشأن التعسف في فصله عليه أن يتوجه للوزارة أو لبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة

وجه وزير العمل حسن شحاتة، أمس الأحد، مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب.

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