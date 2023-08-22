الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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سياسة

نائب يطالب وزارة الري برفع الكتل الخرسانية حول قلعة قايتباي

مطالب بإزالة الكتل
مطالب بإزالة الكتل الخرسانية حول قلعة قايتباي

طالب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وزارة الري، بالتدخل الفوري لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباي، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل وضع هذه الحواجز.

مطالب برفع الكتل الخرسانية حول قلعة قايتباي 

وبرر النائب السبب في ذلك بناء على الطلب المقدم من وزارة السياحة والآثار، التى أبلغت وزارة الري أن تلك الكتل الخرسانية التى جرى إنزالها قبل سنوات بمحيط قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، لم تعد ذات قيمة، بعد أن تم حماية الصخرة الأم والقلعة من نحر الشاطئ.

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الكتل الخرسانية غيرت الشكل حول قلعة قايتباي 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الكتل الخرسانية، التى غيرت بشكل كامل المشهد المحيط بالقلعة والمعروف على مدار سنوات طويلة، وحجب رؤية القلعة لما حولها، ويشوه مشهدها.

عمل لسان بحري جديد يحجز الأمواج حول قلعة قايتباي 

وقال النائب: قد كان مقبولا وجودها فى ظل مشروع الحماية التى كانت تقوم به وزارة الري، ولكن اليوم في ظل عمل لسان بحري جديد يحجز الأمواج، وبعيد عن جسم القلعة، أصبحت تلك الكتل بلا قيمة، ولا فائدة لها، بل أصبحت عبئا وتشويها لقيمة الأثر الخالد الذي هو رمز مدينة الإسكندرية.

وزارة الآثار تطالب الري برفع الكتل الخرسانية حول قلعة قايتباي 

على جانب آخر أشاد النائب محمود عصام، بالأعمال التي تمت من وزارتي الآثار والري، لحماية هذا الأثر العظيم الذى يفتخر به كل مصري، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة استجابة وزارة الري لطلبات وزارة الآثار، لاستكمال المهمة على أكمل وجه، واستعادة رونق قلعة قايتباي كما عرفناها من قبل.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، طالبت الهيئة العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، بانتشال ورفع الأحجار والكتل الخرسانية التي جرى إنزالها قبل سنوات بمحيط قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، لحمايتها من النحر والأمواج العاتية، خاصة بعدما تم الانتهاء من تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل لحماية القلعة والصخرة الأم من نحر الشواطئ، وبالتالي عدم الحاجة إلى وجودها من جديد.

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وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، انتهاء مشروع الحماية البحرية للقلعة بنسبة 100%، والذى تنفذه الهيئة العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بتكلفة إجمالية قدرت بـ 267 مليون جنيه.

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