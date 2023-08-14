الإثنين 14 أغسطس 2023
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مدير آثار الاسكندرية يتابع المراحل النهائية من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي

مدير آثار الإسكندرية،
مدير آثار الإسكندرية، فيتو

تفقد اليوم  محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية المراحل النهائية من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

 

 

و تفقد الأعمال  بحضور  محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومن الجدير بالذكر أنه لم يتبق من الأعمال بالمشروع سوى تركيب وحدات الإنارة فوق المشاية الخرسانية " الكوبري " ويتكون المشروع من أربعة أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 مترًا، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجرى بطول 30 مترًا ورصيف بحري بطول 100 متر

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وأكد مدير عام آثار الاسكندرية، أن نسبة الانجاز بالمشروع بلغت 99%  الذي يقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبناء علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وبتكلفة  267 مليون جنيه.

 

وأضاف،  أنه  الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تجرى أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من تأثير النوات الشتوية وامواج البحر العالية  وبنسبة حماية 100%.
 

 

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