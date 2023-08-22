برنامج توعوى تثقيفى عن الطفل المصاب بالسكرى بتعليم الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على تنفيذ برنامج توعوى تثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة الإتصال السياسى بالمديرية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف مديرى المدارس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين حاضر بالندوات مجموعة من المختصين وذوى الخبرات بهذا الشأن، حيث شهدت الندوات تفاعل إيجابى من خلال الأسئلة والإستفسارات والتى يتم الإجابة عليها من قبل المختصين.

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وتنص الوثيقة على معاملة بالمثل كباقي الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة، أو عند عملية الدراسة ومن حق الطفل المصاب بالسكري قياس السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويسمح للطفل المصاب بالسكري بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت، وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة، ويسمح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويجب احترام خصوصية الطفل، وعدم ترك الطفل دون ملاحظة، والاتصال بولي أمره في حالة وجود أمر طارئ.

تتضمن الوثيقة:

● أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المصابين بالسكري في كل مدرسة

● ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شاملة أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم في حالة الطوارئ

● مراعاة الحالة المرضية للطفل السكري، حيث قد يحتاج إلى التغيب من المدرسة في حالة عرضه على العيادة أو تحويله إلى المستشفى

●يسمح للطفل السكري بممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة

●ضرورة توفير قاعدة بيانات بالمدرسة لكل طالب أو طالبة سكري

●يسمح للطفل المصاب بالسكري الذهاب إلى دورة المياه في أي وقت متى احتاج إلى ذلك.

● توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطالب السكري في مقصف المدرسة.





وبما أن الامتحانات والاختبارات المدرسية تمثل ضغطا نفسيا على الطفل المصاب بالسكري، ما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر، لذا يلزم اعتماد ما يلي في أثناء الامتحانات:



□السماح للطفل بقياس سكر الدم باستعمال كل الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل بدون وخز.



□ السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.



□السماح للطفل بالتوجه إلى دورات المياه عند الاحتياج.



□استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أي أعراض غربية على الطفل وذلك بصفة عاجلة.

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