الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 620 سيارة بوزن 1240 طنا لميناء بورتوفيق.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 721 شاحنة و723 سيارة، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 396 شاحنة و668 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 325 شاحنة  و55 سيارة. 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس  بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة أمل.

 

 كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وآيلة.

 

 كما يستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 620 سيارة بوزن 1240 طنا قادمة من جدة.

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