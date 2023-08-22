بعد جاستن بيبر، ديمي لوفاتو وآريانا جراندي يتركان مدير أعمالهما سكوتر براون

سكوتر براون، أعلنت كل من المغنيتين، ديمي لوفاتو، وآريانا جراندي، تركهما لمدير أعمالهما سكوتر براون، بعد يومين فقط من إعلان المغني الكندي جاستن بيبر تخليه عن سكوتر براون كمدير لأعماله .

بيع تاريخ جاستن بيبر الموسيقي

وكان سكوتر براون هو كلمة السر، وراء بيع المغني الكندي جاستن بيبر، لتاريخه وحقوقه الموسيقية، لشركة Hipgnosis Songs Capital المدعومة من Blackstone مقابل 200 مليون دولار، وهو مبلغ قليل للغايه ما جعل البعض يهاجم سكوتر براون، ويصفونه بالمخادع، وانه خدع جاستن بيبر، لبيع تاريخه الموسيقي بملبغ أقل كثير من قيمته الحقيقيه.

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وأعلنت الشركة إتمام الصفقة مع جاستن بيبر، رسميا في شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وتضمنت حصص المغني في كتالوج النشر والموسيقى المسجلة الخاصة به، وحقوق النشر الخاصة به (بما في ذلك حصة الأداء) والتسجيلات الرئيسية والحقوق الفرعية، والذي يتألف من أكثر من 290 أغنية، تم إصدارها قبل 31 ديسمبر 2021.

وقال براون، الرئيس التنفيذي لشركة Hybe America ومدير Bieber لمدة 15 عامًا في تصريحات صحفية،: “أود أن أشكر Merck وفريق Hipgnosis بأكمله وجميع شركائنا المشاركين على العمل الجاد لتحقيق هذه الصفقة التاريخية، عندما اتخذ جاستن قرارًا بإبرام صفقة كتالوج، وجدنا بسرعة أن أفضل شريك للحفاظ على هذا الإرث المذهل وتنميته هو Merck وHipgnosis…لمدة 15 عامًا، كنت ممتنًا لمشاهدة هذه الرحلة واليوم أنا سعيد لجميع المشاركين”.

فينا قال ميرك ميركورياديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hipgnosis Song Management: "لقد كان تأثير جاستن بيبر على الثقافة العالمية على مدى السنوات الـ 14 الماضية رائعًا حقًا،.

يُصنف هذا الاستحواذ ضمن أكبر الصفقات التي تم إجراؤها على الإطلاق لفنان دون سن السبعين عاما، وهذه هي قوة هذا الكتالوج المذهل الذي يضم ما يقرب من 82 مليون مستمع شهريًا وأكثر من 30 مليار على Spotify فقط.. لقد ساعده سكوتر براون في بناء كتالوج رائع، ويسعدني أن أرحب بجاستين وأغانيه وتسجيلاته المذهلة في عائلة Hipgnosis ".

جاستن بيبر واتش اند ام

في سياق متصل أكدت شركة هينيز آند موريتز للملابس أن لديها الحق في بيع منتجات تحمل صورًا وكلمات من أغاني المطرب الكندي الشهير جاستن بيبر والتي سحبتها من المتاجر هذا الأسبوع بعد أن قال نجم البوب إن الشركة السويدية لم تحصل على موافقة منه.

وقالت الشركة في بيان لها: أكد صاحب ترخيص جاستن أن إتش اند إم لديها العقود الصحيحة وأنها اتبعت جميع إجراءات الموافقة الملائمة لكل تصميم مختار.

جاستن بيبر

وكان جاستن بيبر حث في وقت سابق متابعيه على موقع إنستجرام، البالغ عددهم 270 مليونًا، على عدم شراء المنتجات، وقال إنها "قمامة" ومعروضة للبيع دون موافقته، وسحبت "إتش آند إم" المنتجات من منافذ البيع.

وقالت الشركة ردًّا عليه: "احترامًا لجاستن، أزلنا المنتجات من موقعنا ومتاجرنا، ونعمل على إيجاد أفضل طريقة للاستفادة منها"، مؤكدة أنها شريكة في سلع بيبر منذ عام 2016.

وكانت "إتش آند إم"، وهي ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، تعرض قطعًا من الملابس تحمل صورًا لبيبر أو اقتباسات من كلمات تغني بها.