طلاب كفر الشيخ يقدمون روبوتا لخدمة المزارعين

كشف عبد الرزاق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تفاصيل اختراع طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ بابتكار روبوت لخدمة المزارعين، وذلك فى ضوء دعم الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاج بشكل كبير لسد احتياجات المواطن المصري.

وأوضح عبدالرزاق الدسوقي، خلال مداخلته هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الطلاب كفر الشيخ أجروا العديد من التصاميم فى روبوت للزراعة الذكية، والذي يضم تقنيات عديدة، وذلك يوضح أهمية كلية الذكاء الاصطناعي

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وتابع عبد الرزاق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التي قدمها طلاب كلية الذكاء الاصطناعى، عملوا على مرفق به كاميرا وقادر على التحرك في الأراضي الزراعية، ويعمل على رصد كافة الآفات الزراعية، ونسب الرطوبة في التربة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الذكاء الإصطناعي سيؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة فى وظائف واحتياجات سوق العمل، ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعى فيما يقرب من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي من الذكاء الاصطناعى حسب المنطقة بين 2018-2030 إلى 25.5%.

مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي 2023

وأضاف المصدر أن مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي في مصر مفتوح إلى أبعد حد بتعدد البرامج في أقسامها، منها برنامج «المعلوماتية الحيوية» المخصص لخريجي الثانوية العامة من الشعبتين «علمي علوم، علمي رياضة» بنظام الساعات المعتمدة، فضلا عن برنامج «المعلومات الطبية» في بني سويف، المخصص لدرجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية.

مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي 2023، فيتو

رواتب خريجي كلية الذكاء الاصطناعي في مصر

ولفت المصدر إلى أن مستقبل كليات الذكاء الإصطناعي مبهر ماديًا وعمليًا كذلك، خصوصًا إن المقابل المادي ورواتب خريجي كلية الذكاء الاصطناعي يكون كبيرا بسبب قلة الخريجين أو الملمين بهذا المجال، مشيرا إلى أنه في الخارج يحصل خريج كلية الذكاء الاصطناعي على رواتب عالية تصل إلى 170 ألف دولار أمريكي.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

وجاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي للعام الماضي كالتالي:

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357 درجة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330 درجة.