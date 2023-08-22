التفاصيل الكاملة حول فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات للجامعات والمعاهد

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحًا أنه تم البدء في تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق

أعلن مكتب التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بكل كلية وجاءت نتائج الحدود الدنيا.

وكان أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحًا أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)



أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:



التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.



التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.



التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).



تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.



يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.



فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.