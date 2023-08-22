الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أسرار مجهولة فى حياة دنجوان السينما كمال الشناوى

الفنان الراحل القدير
الفنان الراحل القدير كمال الشناوى، فيتو

كمال الشناوى، استطاع أن ينفذ إلى قلوب الجماهير في وقت قصير، فنان من طراز  رفيع احترم فنه فاحترمه جمهوره واحتفظ خلال مشوار ــ رحل فى مثل هذا اليوم عام 2011 ــ امتد أكثر من سبعين عاما بكبرياء حتى أنه ترك صورة جميلة ومضيئة في الذاكرة وهو بعيد، قدم أدوارا رومانسية وأدوارا كوميدية وقدم الصحفي والضابط والوزير والبلطجى والفلاح والنصاب، إلا أن هناك أسرارا في حياة كمال الشناوى لم يعرفها أحد.


يعتبر الفنان كمال الشناوى أول فنان مصري يقدم برنامجا سواء في الإذاعة أو في التليفزيون حيث قدم في الستينات برنامجا بعنوان "صور وحكايات " وهو برنامج تربوى وتعليمى خاص بالأطفال ويلقى الضوء على الظواهر الطبيعية في الكون كالسحاب والمطر والنباتات والزهور وكان أول برنامج يتم ترجمته الى اللغة اليابانية، كما شارك المذيعة سامية صادق في تقديم برنامجها " حول الأسرة البيضاء"بإذاعة البرنامج العام، وأيضا قدم برنامج " على المصطبة"، وعلى صوت العرب قدم برنامج بعنوان " فن الحياة" عن معاني الجمال والقدوة.

Advertisements

 

كمال الشناوي فى فيلم غنى حرب 

ففي عام 1948 مثل كمال الشناوى أول أدواره السينمائية في فيلم "غني حرب" للمخرج نيازي مصطفى، ويحكي الشناوي في لقاء تلفزيوني أنه طلب 500 جنيه أجرا عن دوره، مما أثار جنون المنتج، حيث كان أجر أى فنان في بدايته لا يزيد عن 80 جنيها وكان أجر العمالقة من الممثلين أمثال بشارة وكيم 250 جنيها وليلى فوزي 150 جنيها، وفي النهاية تقاضي الشناوي 100 جنيه عن دوره في الفيلم.

حب راقية إبراهيم 

في عام 1950 واثناء تمثيل كمال الشناوى فيلم " ماكنش ع البال " مع راقية إبراهيم فوقع في حبها لرقتها ونعومة كلماتها وحركاتها وانخفاض صوتها وهى صفات كان يفضلها في رفيقته في الحياة، لكنه عاش معها حبا من طرف واحد ورسم لها صورة كتب عليها كلمات حب جميلة، وعندما شاهدت راقية الصورة وقرأت ما كتبه سألته برقة شديدة " انت بتحبنى ياكمال" فاحمر وجهه ولم يستطع الرد عليها.

وداع فى الفجر مع مبارك 

عشق الفنان كمال الشناوي للسينما لم يتوقف عند التمثيل فقط بالرغم من نجاحه الكبير فيه إلا أنه في عام 1956 خاض تجربة كتابة السيناريو والحوار مع اثنين من رواد وكبار السينمائيين، السيد بدير وحسن الإمام في فيلم "وداع في الفجر" من بطولة "شادية، يحيى شاهين، سراج منير ويشمل لقطة تمثيلية للرئيس السابق حسنى مبارك، من إخراج حسن الإمام، ليكتب بعد ذلك سيناريوهات ستة أفلام منها " سامحنى " إخراج حسن رضا عام 1960 مع سميرة أحمد، وشارك في كتابة فيلم " الوديعة " النابع عن تجربة شخصية له عندما احب سيدة معجبة به عن طريق التليفون ولم يرها أبدا، إلى أن اختفت دون أن يعرف سر اختفائها، وكانت آخر كتابته فيلم " نساء الليل " عام 1973 مع ناهد شريف.

أحداث 22 أغسطس، إنشاء المجمع العلمي المصري وسرقة لوحة الموناليزا وميلاد ابن سينا ورحيل كمال الشناوي

راقية إبراهيم، خائنة بوجه ملائكي خدعت المصريين وباعت صديقتها عالمة الذرة سميرة موسى للموساد


في عام 1958 عرض المخرج هنرى بركات على الفنان كمال الشناوي بطولة فيلم " دعاء الكروان " ليلعب دور المهندس وحصل على العربون، لكنه طلب بعض التعديلات على السيناريو وانشغل بتصوير فيلم المرأة المجهولة ليفاجأ بأخبار في الصحف عن اختيار أحمد مظهر للدور.

كمال الشناوى فى دور خالد صفوان فى الكرنك 

اختير الفنان أحمد مظهر لأداء دور خالد صفوان في فيلم الكرنك لكنه رفض بسبب خوفه على علاقة الصداقة بينه وبين جمال عبد الناصر، ووافق الفنان كمال الشناوى على أداء الدور الذى برع فيه، وعندما اختاره المخرج على عبد الخالق لبطولة فيلم " وراء الشمس " رفض لأن دوره شبيه لدوره في الكرنك فذهب الدور إلى رشدى أباظة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كمال الشناوي دونجوان السينما راقية ابراهيم فيلم الكرنك خالد صفوان فيلم غنى حرب

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ارتفاع أسعار البصل، مطالبات برلمانية بضبط سوق الخضروات

الضرائب تطالب مؤجري العقارات إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير

رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

الأهلي يرسل قائمته الأولية لكأس العالم للأندية 30 أكتوبر

الأهلي يكشف عن قميص النادي الجديد (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية