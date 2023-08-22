الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السياحة: استقبلنا 7 ملايين سائح هذا العام بعائدات 11.7 مليار دولار

انتعاش الموسم السياحي،
انتعاش الموسم السياحي، فيتو

السياحة في مصر، كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن استقبال مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7 ملايين سائح بعائدات 11.7 مليار دولار.

 

زيادة التدفق السياحي

وأضاف: "الموسم السياحي الحالي هو الأفضل على الإطلاق في ظل خطة لتنمية السياحة بصورة صحيحة ما ساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر".

 

تطوير القاهرة التاريخية وسانت كاترين

وتابع خلال لقائه ببرنامج “بلدنا المحروسة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة: "الدولة تعمل على تطوير القاهرة التاريخية، ويتم تطوير منطقة سانت كاترين بصورة خيالية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تطور السياحة بصورة كبيرة، خاصة وأنها أكبر مصدر للنقد الأجنبي داخل البلاد".
 

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أنماط سياحية 

ولفت: "مصر تحتوي على كل أنواع السياحة سواء البيئة أو العلاجية أو الشاطئية أو الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 32 نمط من السياحة، وبعض المحافظات تحتوي على كل أنماط السياحة.

 

توقعات أعداد السائحين

وأكد:التوقعات تشير إلى جذب مصر هذا العام 15 مليون سائح، وفي عام 2028 من المتوقع أن نصل لـ30 مليون سائح، وهذا الرقم جيد، ولكن مصر ليست أقل من إسبانيا التي تجذب 72 مليون سائح، وتركيا التي تجذب 45 مليون سائح سنويا".

 

مسار العائلة المقدسة

وأشار إلى أن مصر تحتوي على الكثير من الأشياء غير موجودة في العالم مثل مسار العائلة المقدسة، وسانت كاترين وهي المنطقة الوحيدة التي تجلى فيها الله عز وجل.

قرار جديد من وزارة السياحة والآثار استعدادا للموسم السياحي الشتوي

السياحة تطلق حملة دعائية لمصر خلال مباريات الدوري الإنجليزي

حملة دعائية للترويج السياحي

وأطلقت وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023- 2024 تستمر حتى 19 مايو 2024.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

 

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