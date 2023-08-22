نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تعرف على الحدود الدنيا للشعبة الأدبية
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية في فرز رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية تمهيدًا لإعلان الترشيح بالجامعات.
أغلق مكتب التنسيق، مساء أمس الأحد، باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والتي انطلقت في الـ 15 أغسطس الحالي وبإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% للشعبة العلمية و238 درجة بنسبة مئوية 58.5% للشعبة الأدبية.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الحدود الدنيا للشعبة الأدبية
ألسن كفر الشيخ 368
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361
سياسة واقتصاد السويس 358
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5
إعلام القاهرة 355
ألسن عين شمس 355
سياسة واقتصاد بني سويف 354.5
ألسن الفيوم 353.5
إعلام عين شمس 351.5
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350
ألسن المنيا 349
إعلام المنوفية 349
ألسن أسوان 348
ألسن سوهاج 347.5
ألسن الأقصر 346.5
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345
إعلام بني سويف 345
إعلام جنوب الوادي 343
آثار دمياط 341
آثار القاهرة 340
آثار عين شمس 340
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5
تربية بور سعيد 338.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 337
آثار الفيوم 337
آثار ولغات مطروح 336.5
آثار أسوان 335
آثار الأقصر 333.5
آثار سوهاج 331.5
تربية عين شمس 331
آثار جنوب الوادي 331
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
آداب العريش 327
تربية بنها 325.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5
تربية طنطا 325.5
آداب القاهرة 325
تربية دمنهور 323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية حلوان 319.5
تربية السويس 318.5
تربية دمياط 318.5
تربية مطروح 318.5
آداب عين شمس 317.5
تربية مدينة السادات 317
تربية بنات عين شمس 316
تربية الفيوم 315.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تجارة دمياط 315
فنون جميلة (فنون) المنصورة 315
تربية أسوان 314
تجارة القاهرة 314
تجارة وإدارة أعمال حلوان 314
تجارة العريش 313.5
تربية المنيا 313
حقوق دمياط 312
آداب الإسكندرية 312
آداب حلوان 312
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5
تربية بني سويف 310.5
تجارة الإسكندرية 310.5
تربية العريش 309.5
تربية أسيوط 309.5
تجارة عين شمس 309
تربية الوادي الجديد 308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
آداب بنها 307
تربية جنوب الوادي 307
حقوق سوهاج 306.5
تربية سوهاج 306.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5
تجارة جنوب الوادي 305.5
تجارة المنصورة 305.5
تجارة الزقازيق 305.5
دار العلوم القاهرة 304
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5
حقوق بور سعيد 303.5
آداب انتساب موجه القاهرة 303.5
آداب بنات عين شمس 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
حقوق كفرالشيخ 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301
فنون جميلة (فنون) المنيا 301
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تجارة بنها 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
آداب انتساب موجه عين شمس 300
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299
آداب انتساب موجه العريش 299
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 298
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 297
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297
آداب دمياط 297
آداب الفيوم 297
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5
آداب المنصورة 296.5
تجارة كفر الشيخ 296
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
تجارة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
آداب طنطا 295.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5
آداب انتساب موجه حلوان 295.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5
تربية (طفولة) عين شمس 294.5
تجارة أسوان 294.5
تجارة دمنهور 294
تجارة طنطا 294
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية نوعية القاهرة 293.5
آداب الزقازيق 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5
آداب بور سعيد 293.5
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293
آداب انتساب موجه بنها 292.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
آداب أسوان 292.5
تجارة السويس 292
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292
تربية (طفولة) السويس 292
آداب كفر الشيخ 291.5
تجارة بني سويف 291.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5
حقوق القاهرة 291
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
آداب دمنهور 290.5
حقوق المنيا 290
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تجارة أسيوط 289.5
تجارة مدينة السادات 289.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5
تجارة سوهاج 288
تجارة انتساب موجه بنها 287.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 286
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286
تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285
تجارة انتساب موجه دمياط 284.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5
تجارة انتساب موجه أسوان 284
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283
تجارة انتساب موجه طنطا 283
آداب انتساب موجه الزقازيق 283
آداب انتساب موجه دمنهور 283
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283
آداب انتساب موجه طنطا 282.5
آداب انتساب موجه المنصورة 282.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282
تجارة انتساب موجه بور سعيد 282
تجارة انتساب موجه السويس 282
تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5
تجارة انتساب موجه العريش 281
تجارة انتساب موجه أسيوط 281
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281
آداب انتساب موجه دمياط 280.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280
تجارة انتساب موجه سوهاج 280
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280
تربية (طفولة) دمنهور 279.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5
آداب انتساب موجه أسوان 279
حقوق عين شمس 279
تربية نوعية الإسكندرية 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5
آداب بني سويف 278.5
آداب انتساب موجه بني سويف 277
حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5
آداب أسيوط 275.5
آداب انتساب موجه أسيوط 275
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 274
تربية نوعية عين شمس 274
تربية طفولة مبكرة الفيوم 274
آداب انتساب موجه المنيا 273.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5
آداب المنيا 272.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 272
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272
حقوق حلوان 271.5
آداب انتساب موجه سوهاج 271.5
دار العلوم الفيوم 271.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 271
آداب الوادي الجديد 270.5
حقوق انتساب موجه حلوان 270
تربية نوعية الزقازيق 270
تربية نوعية المنصورة 269.5
تربية نوعية طنطا 269.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5
آداب جنوب الوادي 268.5
آداب سوهاج 268
حقوق بنها 268
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268
تربية نوعية كفر الشيخ 267.5
حقوق بني سويف 267.5
تربية (طفولة) سوهاج 267.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267
تربية طفولة مبكرة بني سويف 266
تربية نوعية بنها 266
حقوق انتساب موجه بنها 265
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 265
تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5
حقوق المنوفية بشبين الكوم 264
حقوق المنصورة 264
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 264
حقوق الزقازيق 263.5
حقوق الفيوم 263.5
دار العلوم المنيا 262.5
تربية (طفولة) أسوان 262.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5
حقوق الإسكندرية 262.5
تربية (طفولة) العريش 262.5
حقوق طنطا 262
تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5
تربية نوعية بور سعيد 261.5
حقوق أسوان 261
حقوق جنوب الوادي 261
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261
تربية نوعية الفيوم 261
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 261
تربية رياضية بنات دمياط 260.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5
دار العلوم أسوان 260.5
حقوق أسيوط 260.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 260
دار العلوم انتساب موجه أسوان 259.5
حقوق مدينة السادات 259
حقوق انتساب موجه بني سويف 259
حقوق انتساب موجه الزقازيق 259
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5
حقوق انتساب موجه أسوان 258.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5
حقوق انتساب موجه طنطا 257
حقوق انتساب موجه أسيوط 257
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257
حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5
تربية نوعية جنوب الوادي 256.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256
تربية نوعية دمياط 256
تربية نوعية المنيا 255.5
تربية نوعية مطروح 255.5
تربية نوعية أسيوط 255
خدمة اجتماعية حلوان 254.5
تربية نوعية أسوان 254
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5
تربية نوعية سوهاج 253.5
تربية رياضية بنين الإسكندرية 253
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 253
تربية نوعية فنية طنطا 251.5
أقتصاد منزلى حلوان 251.5
الفني لترميم الآثار بالاقصر 251
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 249.5
أقتصاد منزلى العريش 247
خدمة اجتماعية الفيوم 246.5
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5
سياحة وفنادق مطروح 246.5
سياحه وفنادق الاقصر 246.5
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية رياضية بنين المنصورة 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5
تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5
تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5
تربية رياضية بنات بنها 242.5
تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5
تربية نوعية فنية أسيوط 241.5
خدمة اجتماعية أسوان 241
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241
تربية فنية المنيا 241
تربية نوعية فنية الزقازيق 240
تربية رياضية بنين بنها 240
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240
خدمة اجتماعية أسيوط 240
تربية نوعية موسيقية أسيوط 240
الفني التجارى بالروضه 239.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239
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