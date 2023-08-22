محافظ أسيوط: تعويض كل الأهالي المتضررين من انهيار حوض تبريد محطة الكهرباء (فيديو)

محطة كهرباء غرب أسيوط، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تعويض كل الأهالي المتضررين من انهيار حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط.

قدرة محطة كهرباء غرب أسيوط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": محطة كهرباء غرب أسيوط تخدم على الشبكة القومية لمحافظات مصر بقدرة 1500 ميجا وات ونواتج التبريد تجمع عبر بحيرة على مساحة 11 فدانا.



أحواض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

ولفت: كل أجهزة الدولة والأهالي تعانوا وتشاركوا من أجل التعامل مع انهيار أحد أحواض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط، وخاصة بعد تسرب المياه لمقابر المسيحيين والمسلمين.



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شفط مياه محطة كهرباء غرب أسيوط

وأشار: على مدار 48 ساعة نقوم بشفط المياه ونجحنا في شفط أجزاء كبيرة من المياه وهناك جزء آخر لا يزال موجودا، وأي تضرر للأهالي سواء على مستوى الأراضي الزراعية أو المقابر سيتم تعويض الأهالي.



حصر الأضرار

ولفت: الجمعيات الزراعية تحصر الأراضي التي تعرضت لأي ضرر والهيئة الهندسية تحصر الأضرار التي لحقت بالمقابر، مؤكدًا أن محطة كهرباء غرب أسيوط تعمل بكامل طاقتها ولا يصيبها أي ضرر.

في وقت سابق، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار جزئي لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض الأراضي الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدا عن الكتلة السكنية.

وأشار المحافظ إلى تواجد جميع الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز منفلوط بموقع الحادث ولا يوجد أي خسائر في الأرواح، مؤكدا جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعي والتضامن الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفوري معها واتخاذ التدابير البديلة.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار جزئي بأحد أحواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية.

معدات الحملة الميكانيكية





وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته بتوجيه كافة الأجهزة التنفيذية بموقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية ومعدات الحملات الميكانيكية والكسح لشفط المياه والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كسح وشفط المياه





حيث انتقل إلى موقع الحادث كل من محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البرى وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و2 لودر من الحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ولودر من شركة أسيوط لتكرير البترول و2 سيارة كسح من مركز أسيوط لشفط المياه ولا توجد أي خسائر في الأرواح، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولي محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلًا.