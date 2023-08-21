رياضة البحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية (صور)

استضافت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بقيادة وكيل الوزارة إبراهيم خضر اللقاء الحواري الأول الذي تقدمه مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بقيادة أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء تحت شعار "انت بداية الحكاية، الشباب صناع القرار" وذلك أمس الأحد الموافق 20 أغسطس في قاعة الأنشطة بمركز شباب مدينة دمنهور.

مديرية الشباب بالبحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، فيتو

مديرية الشباب بالبحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، فيتو

وافتتح اللقاء مدير عام المديرية ابراهيم خضر والذي رحب بالضيوف وأشاد بجهود الوزارة في الخدمات الشبابية المقدمة للشباب على كافة الأصعدة موضحا أهمية تلك اللقاءات الحوارية في مفهوم الشباب الذي يدعم خطة الدولة وتوجهاتها ويسير في خطاها لرعاية الشباب وفتح افاق الحوار معهم للمشاركة الفاعلة بأفكارهم ومقترحاتهم في العديد من القضايا التي تواجه الدولة المصرية.

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كما أشار أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية في كلمته والتي تضمنت رؤية الدولة لتمكين الشباب وادارة الموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قام بطرح موضوع التحول الرقمي ودور التكنولوجيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في مؤسسة القادة ومحاضر الجرائم الإلكترونية والآمن السيبراني بالمعهد الأمني بوزارة الداخلية.

مديرية الشباب بالبحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، فيتو

كما تضمن الحوار مشاركات متميزة من الحضور لمناقشات لبعض الأفكار والمقترحات في العديد من القضايا والتي تصب في المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف إيجاد حلول مجتمعية لبعض المشكلات التي تواجه الشباب وللمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي والقيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري وكذلك زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة والفقر والمساهمة ايضا في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

مديرية الشباب بالبحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، فيتو

مديرية الشباب بالبحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، فيتو

مديرية الشباب بالبحيرة تستضيف اللقاء الحواري الأول من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، فيتو

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع ومؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية تقيم الملتقى الحواري وبمشاركة الادارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة الدكتورة منال جمال ووحدة السياسات وتطوير الأعمال في الوزارة برئاسة مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور عبد الله الباطش.