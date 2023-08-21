الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم البحيرة: انتهاء ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة دون معوقات

يوسف الديب - وكيل
يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فيتو

أنهى منذ قليل طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة أداء امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أن الإمتحانات تمت وسط حالة من الهدوء والانتظام ودون أي مشاكل مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري وفقا للجدول المقرر.

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وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالبا وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمي رياضة يؤدي كل منهم الامتحانات في المواد المقررة له خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.
  
وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الامتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

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