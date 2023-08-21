الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

درجة الحرارة في الأقصر تسجل 44 نهارا، وفرص لسقوط أمطار

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 44 درجة نهارا، 27 درجة ليلا.

وتوقعت الأرصاد نشاط رياح شمالية خلال 24 ساعة القادمة، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس كما تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في خليج السويس.

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٣٣ درجة مئوية.

Advertisements

وما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3.5) متر.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة على الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .


نصائح من هيئة الأرصاد
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالي:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر طقس الاقصر حالة طقس الأقصر فيتو حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

مصطفى ألهم: الأقصر تحظى باهتمام ودعم واسع لتحقيق تنمية في مختلف المجالات

كبير أمناء متحف الأقصر: المعارض المؤقتة دعاية على مدار العام لآثار مصر

الأرصاد: الأقصر تسجل 44 درجة نهارا ونشاط للرياح بجنوب الصعيد

تأهل فريقين بجامعة الأقصر لتمثيل مصر في البطولة العربية الافريقية في البرمجة لشباب الجامعات

قصة طفل من ذوي الهمم يعود إلى أهله بعد 28 عاما بالأقصر

هيئة تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين صناعيين بمركز إسنا بالأقصر

إدارة البساتين بالأقصر: الزراعة علم وصناعة ولا خوف من زراعة الفاكهة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

كما انفردت فيتو، وزارة الشباب والرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

طقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المدن

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حكاية الزحام على محمصات اللب بمطروح (صور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 21-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية