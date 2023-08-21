الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يبحثان المشروعات الخدمية والخطة الاستثمارية

آمنة والزملوط، ڤيتو
آمنة والزملوط، ڤيتو

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه، والذي يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات. موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بالمديريات وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتيسير الخدمات بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

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كما ناقشا المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024، والجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أية عقبات تواجه عمليات التنفيذ، بالإضافة إلى بحث توطين بعض الصناعات الموجودة وتعزيز القيمة المضافة خاصة صناعة التمور وزراعة النخيل.

كما حرص وزير التنمية المحلية - خلال الاجتماع-  على متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشهدها المحافظة، حيث تضمنت نسبة الإنجاز بالمشروعات حوالى 95% فى 28 مشروعًا خدميًا حيث تم تنفيذ 6 مجمعات زراعية و9 وحدات صحية و8 نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات إنشائية بقطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تم الإشارة إلى أن إجمالي ما سيتم زراعته 145 ألف شجرة للمرحلة الأولى من المبادرة، وأكد المحافظ أنه فور استلام الأشجار، يتم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، ويقوم مسئولي الوحدات المحلية للمدن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

 

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