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اقتصاد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

تشهد أسعار الذهب عالميا عدم استقرار خلال هذه الفترة وهذا على عكس السوق المحلى والذى يشهد تحركات في  سعر الجرام والذهب يعد ملاذا آمنا في وقت لأصحاب المحافظ الاستثمارية، وأداة استثمارية  قوية بالإضافة لسندات الدولار والعقارات والتداول فى البورصة.

اقرأ التالى: أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب 

 

الذهب، فيتو 

 

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2549.66 جنيه  للطلب،  ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا 

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التحليل الفني لمؤشر الذهب 

وهناك حاليا صعود واضح فى مؤشر الذهب التصحيحى العالمى عند المستوى 1894.28 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولار للأونصة الواحدة كما أن هناك هبوطا من السعر العالمى حاليا فى تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية.

والذهب في اتجاه هبوط منذ 8 أسابيع والهدف التالى هو 1900 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر، وتشهد أسعار الذهب  هبوطا في حركة التداولات  بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث انخفض سعر الذهب  عند المستوى 1894.28 دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى. 

 

الذهب، فيتو 

 

رحلة الذهب عالميًّا 

وما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

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