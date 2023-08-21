الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

كارول سماحة عن حفلها الأخير في السويد: ليلة جميلة من الموسيقى والأضواء

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

كارول سماحة، نشرت الفنانة كارول سماحة صورا جديدة من حفلها الأخير في السويد والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وعلقت كارول سماحة على الصور عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ليلة جميلة من الموسيقى والأضواء وذكريات لا تنسى.

وكانت كارول سماحة تألقت يوم الجمعة الماضي في حفلها الغنائي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

 

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وشدت كارول بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وهذا هو الحفل الثاني الذي تحييه كارول في السويد خلال الشهر الجاري.

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حفل كارول سماحة في مهرجان العلمين

 

وأحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة مؤخرا حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ورفع الحفل شعار “كامل العدد.. sold out”.

 

وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها أضواء الشهرة وسهرانين وشكرا واطلع في هيك وقلبي ليه حاسس كدة.

 


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