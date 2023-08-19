كارول سماحة تتألق في حفلها الثاني بالسويد (فيديو وصور)

كارول سماحة، تألقت اليوم النجمة اللبنانية كارول سماحة في حفلها الغنائي الذي تحييه في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وشدت كارول بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وهذا هو الحفل الثاني الذي تحييه كارول في السويد خلال الشهر الجاري.

حفل كارول سماحة في مهرجان العلمين

وأحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة مؤخرا حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ورفع الحفل شعار “كامل العدد.. sold out”.

وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها أضواء الشهرة وسهرانين وشكرا واطلع في هيك وقلبي ليه حاسس كدة.

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