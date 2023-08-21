الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

"الصحفيين" تسن تقليدا جديدا بالاحتفال شهريا بأعياد ميلاد شيوخ المهنة

احتفالية الصحفيين
احتفالية الصحفيين بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فيتو

رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشيوخ المهنة، ممن حضروا حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ مهنة الصحافة مواليد شهري يوليو وأغسطس، والذي نظمته لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين.

الاحتفال بأعياد ميلاد رواد المهنة 

وأكد «البلشي» أن الحفل تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة، وذلك بحضور جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وأعضاء المجلس دعاء النجار أيمن عبد النجار ومحمد يحيى وحسين الزناتي.

واقترح سكرتير عام نقابة الصحفيين تغير لجنة المعاشات إلى لجنة الرواد.

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محاور استراتيجية لجنة معاشات الصحفيين


وقال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، إن الاحتفال الجماعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

فعالية شهرية 

وأضاف عبدالمجيد الفعالية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهر يوليو وشهر أغسطس، داعيًا كافة الأساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبد المجيد الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.

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