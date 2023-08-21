الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السكك الحديدية تضيف خدمات جديدة مع تشغيل الأبراج المتطورة

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

تابع المهندس كامل الوزير وزير  النقل خطط تطوير السكك الحديد، وتشغيل القطارات الإضافية، بالإضافة إلى تشغيل العربات الجديدة والتى قامت السكك الحديد باستلامها فى إطار صفقات  العربات الجديدة.

وكانت السكك الحديدية قامت بتطوير عدد من الأبراج الأمر الذى يتيح تشغيل قطارات إضافية على كافة الخطوط، وذلك تزامنًا مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن الهيئة عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلًا من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة وذلك تيسيرًا على الركاب.

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حيث تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة:

1- قطارى 941 سياحى (القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط) خط الشرق / 966 سياحى (دمياط / القاهرة).

2- قطارى 952 / 955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ).

3- قطارى 810 / 809 سياحى ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة ).

4- قطارى 946 / 959 سياحى ( الإسماعيلية / القاهرة ).

كما تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة:

1- قطارى 956 / 945 سياحى ( بورسعيد / القاهرة ).

2- قطارى 994 / 965 سياحى ( دمياط / القاهرة ).

3- قطارى 1914 / 1915 سياحى ( المنصورة / القاهرة ).

4- قطارى 964 / 969 سياحى ( دمياط / القاهرة ).

والهيئة دائما لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور السادة الركاب.

 


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