الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل شكوى المحكمة منى عطالله ضد مسئول الشئون القانونية بالجبلاية

منى عطاالله، فيتو
منى عطاالله، فيتو

اتحاد الكرة، هددت منى عطا الله المحكمة الدولية، باللجوء للقضاء حال تجاهل اتحاد الكرة شكواها ضد مسئول الشئون القانونية بالجبلاية "وائل مصطفى الصباغ".

وقالت منى عطا الله في تصريحات خاصة: "في حالة عدم اتخاذ اتحاد الكرة قرار ضد وائل الصباغ سألجأ للقضاء للحصول على حقي.

وتابعت منى عطا الله: هذه ليست المرة الأولى التي تهان فيها المحكمات بالدوري، فبعضنا تجاهل المجاملات والترضيات ولكن يصل الأمر إلى الحديث عن أخلاق المحكمات فهذا شيء غير مقبول.

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وأضافت: أرفض أي محاولات للصلح من لجنة الحكام ولن أقبل إلا بإقالة وائل الصباغ.

وتقدمت منى عطاالله بشكوى ضد وائل الصباغ للجنة الحكام بعد سب وقذف المحكمة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويذكر أن وائل الصباغ تطرق إلى ملابس الحكام في إشارة لمنى عطاالله بارتدائها “الشورت ” من خلال عدة تعليقات عبر موقع "فيس بوك" لتقدم بعدها المحكمة الدولية شكوى ضده للجنة الحكام خاصه وأن ملابس الحكام في المباريات يقر بها الاتحاد الدولي نفسه وليس من تلقاء نفسها.

شكوى منى عطاالله لاتحاد الكرة، فيتو

تضامن المحكمات في شكواها ضد وائل الصباغ 

بيان الى السيد وزير الشباب والرياضة / 
السيد رئيس الاتحاد المصري/
السيد رئيس لجنة الحكام/ 
نحن مجموعة من حكام ومحكمات كرة القدم المصرية نرفض التجاوزات والإساءات الأخلاقية التي حدثت من مسئول الشئون القانونية "وائل مصطفى الصباغ" ضد رمز التحكيم المصري الكابتن منى عطا الله صاحبة التاريخ المشرف لمصر على مدار 19 عاما ضمن القائمة الدولية للحكام.


وتابعت المحكمات: إننا نرفض بشتى الطرق الأسلوب المتدني لهذا المسؤول حيث انه غير امين على منصبه ولا نرغب في استمراره في هذا المنصب لآننا لا نشعر بالأمان داخل لجنة الحكام في ظل تواجد مثل هذه العناصر فكيف لشخص يشغل منصب المستشار القانوني للجنة الحكام ان يقوم بسب وقذف الكابتن منى عطا الله في إيذاء أدبي ومعنوي واضح ويعاقب عليه القانون من مسئول غير مسئول. 


وطالبت المحكمات: نحن جميع الحكام والمحكمات المتضامنين مع الزميلة المحترمة، بإقالة هذا المسئول فكيف لهذا المسئول ان يأتي بحقوقنا لذلك لابد من الإقالة احترامًا لمنظومة اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام. 


وأشاروا في بيانهم للجنة الحكام: كما نحيط سيادتكم علمًا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز مسئول في المحكمات حيث سبق لمسئولة محكمات الكرة النسائية بوصف مشين لا يرتقي لكتابته داخل هذا البيان المحترم وتم ذلك على مراء ومسمع من الجميع ولم يتم محاسبة المسئولة لذلك تجراء المسئول الآخر بفعل أبشع مما سبق لذلك نطالب اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بأخذ حقنا حتى لا يتجرأ أحد على قضاة الملاعب المصرية مهما سول له نفسه. ونؤكد على دعم الحكم الدولى كابتن منى عطا الله ونرفض اساليب الترهيب المتبعة من المسئول سالف الذكر. 

حكام مصر الشرفاء

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اتحاد الكرة التحكيم المصري الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

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