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رياضة

إيفرتون يرفض الانتهاكات العنصرية ضد لاعبه ويلاحق المتورطين

إيفرتون، فيتو
إيفرتون، فيتو

وصف نادي إيفرتون الإنجليزي الانتهاكات العنصرية بـ"الحقيرة" والتي طالت لاعب وسطه البلجيكي الدولي أمادو أونانا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعهد بملاحقة المتورطين.

وأصدر إيفرتون بيانا اليوم الاثنين، يكشف خلاله أن أونانا (22 عاما) لاعب منتخب بلجيكا والمولود في السنغال، جرى استهدافه، مؤكدا أنه لا يتسامح أبدا إزاء التمييز.

وتم فتح تحقيق في الواقعة وأكد إيفرتون استعداده لمساندة الشرطة في أي طريق ستسلكه.

وذكر بيان إيفرتون "نادي إيفرتون يدين بقوة أي شكل للانتهاكات العنصرية والتمييز ضد لاعبينا".

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وأضاف "النادي على علم بمنشور عنصري استهدف أمادو أونانا، مثل هذا الانتهاكات حقيرة ولا ينبغي التسامح معها".

وأشار البيان "النادي فتح تحقيقا للتعرف على هوية الأشخاص المسؤولين كما سيساند الشرطة في أي تحقيق تجريه".

وختم البيان "ينبغي علينا جميعا عدم التسامح مطلقا من خلال الإبلاغ عن مثل هذا السلوك لمنصات التواصل الاجتماعي والسلطات، لا وجود للعنصرية عبر الإنترنت وفي ملعبنا وفي مجتمعنا".

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اقترب الشباب السعودي، من حسم صفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الشباب إلى اتفاق شفهي مبدئي مع إيفرتون لضم ديماراي جراي".

وأشار خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "الاتفاق مقتصر حتى الآن على الناديين.. وسيبدأ الشباب محادثات بشأن الشروط الشخصية مع اللاعب".

وانتقل جراي صاحب الـ27 عاما، لصفوف إيفرتون في يوليو 2021، قادما من باير ليفركوزن الألماني، كما سبق له تمثيل برمنجهام سيتي وليستر سيتي.

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