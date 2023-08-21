الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سامح شكري يناقش مع وزير خارجية أمريكا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، فيتو

ناقش سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وواشنطن.

اتصال بين سامح شكري ووزير خارجية أمريكا

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا اليوم 21 أغسطس، مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وأوضح السفير أبو زيد، أن وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال على حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية. 

مناقشات مصرية أمريكية للمستجدات الإقليمية والدولية

كما تم التباحث بين شكري ونظيره الأمريكى، بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأوضح أبو زيد، أن وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال على حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

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سامح شكري وزير الخارجية المصري ​انتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا مصر وامريكا

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