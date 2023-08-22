اجتماعات وحزمة إجراءات لضمان عام دراسي آمن ومتميز لطلاب تعليم الوادي الجديد (صور)

عقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، الإثنين، لقاءً وأعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية، وبحضور المهندسة أسماء بسيط نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومنسق عام اللامركزية بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية.

جاء ذلك للوقوف على ما تم من أعمال ضمن الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024م، وعرض المعوقات والمشكلات ومناقشة الحلول المناسبة.



وخلال اللقاء جرى عرض آخر مستجدات توزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس وكذا توزيع مخصصات التعليم الفنى والمجتمعي.

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تشكيل لجان فورية

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تشكيل لجان فورية، تشمل: المتابعة، التوجيه المالي، التوجيه الفني، أعضاء اللامركزية وتكثيف المرور الميدانى والدورى لجميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى جاهزية المدارس من:

● العجز والزيادة بالمعلمين.

● أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة.

● الموقف النهائي لاستلام وتسليم الكتب الدراسية.

● إزالة المبانى العشوائية داخل المدارس.

● مراجعة دليل الصيانة بكل مدرسة.

بجانب الوقوف على كافة الإيجابيات وتشجيعها والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لها، ويتم إعداد تقرير أسبوعى بما تم، بهدف تحقيق الانضباط والدقة وليس تصيد للأخطاء وتقويم الأداء ومعالجة السلبيات.

وفي ختام اللقاء وجه وكيل التعليم بالمحافظة، جميع الحضور، ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعمل والنهوض به.

ضمن الاستعداد للعام الدراسى الجديد: وكيل التعليم يلتقي مديري الإدارات وموجهي المواد الدراسية والأنشطة

وعلى صعيد متصل، ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، الإثنين، لقاءً موسعًا ومديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة (عبر الفيديو كونفرانس) وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والأنشطة التربوية بالمديرية بحضور إدارات التنسيق، الأمن، مركز المعلومات، التوجيه الفنى.. يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023-2024م، والوقوف على آخر المستجدات.

وخلال اللقاء تحدث المهندس سيد عبد العزيز عن خطة عمل المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.

وشدد على دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

واستعرض وكيل تعليم الوادي الجديد مع مديري الإدارات الموقف النهائي للكتب الدراسية وخطة توزيعها على المدارس وإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لاستقبال الطلاب.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة وطرح المقترحات والآراء ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التي قد تعوق العمل.

ووجه بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج وعام دراسي ناجح، متميز، مزدهر.