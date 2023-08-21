الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم الأقصر توضح ضوابط تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني وفقًا للموقع الجغرافي

الدكتور صبري خالد
الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بإنهاء كافة إجراءات تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم (عام /فنى) للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مرحلة ثانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ان ضوابط تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وفقًا للموقع الجغرافي كالآتي:-

_ يتم مراعاة الشروط الواردة بتنسيق القبول للدور الأول.
_ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية يتاح لهم الالتحاق بمدارس التعليم الفني المهني كلا بإدارته ( حسب المجال الأول المحدد لكل طالب).
_ نظرا لمحدودية الاعداد من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية دور أول / ثان لا يسمح لهم بفتح فصل دراسى ولذلك يتم قبول هؤلاء الطلاب على أن يتم استكمال عدد الطلاب بفصول الإعداد المهنى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من مجموع ١٤٠ إلى ١٤١ درجة بمدارس التعليم الصناعي والزراعى، ماعدا مدارس الديمقراط الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة ( بنين) طبقا لمتطلبات قبول كل مدرسة ( على ان يكون تقديم الملف ورقى).

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_ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة القرنة التعليمية على مجموع ٩٥٪ فأكثر يتاح لهم الالتحاق بالمدارس الصناعية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية ( للتخصصات الغير موجودة بمدرسة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة القرنة التعليمية)، على ان يتم تسكين الطالب بالمدرسة التابعة لإدارته أولا والتحويل طبقا لمجموعه والتخصص المراد الالتحاق به.

_ الطلاب الذكور الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من إدارة اسنا التعليمية ( مدارس شرق النيل) يتاح لهم الالتحاق بمدرسة العديسات التجارية و(مدارس غرب النيل) يتاح لهم الالتحاق بمدرسة أرمنت التجارية حسب مجموع القبول يكل مدرسة تجارية.

_ بالنسبة للتعليم الصناعى يستثنى من مجموع القبول الموحد المذكور سابقا مدارس ( الأقصر الميكانيكية العسكرية، اسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة، الأقصر الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، اسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة، الأقصر الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، إسنا الصناعية بنات، حاجر الضبعية الصناعية المشتركة) ٢٠٠ درجة ومدارس ( العشى الصناعية، الديمقراط الصناعية) ١٧٠ درجة ومدرسة ( أرمنت الزخرفية) ١٦٠ درجة.

_ بالنسبة للتعليم الزراعي يستثنى من مجموع القبول الموحد المذكور سابقا مدارس( الطود الزراعية، اسنا الزراعية) بحد أدنى ١٧٠ درجة.
_ بالنسبة لخدمات التعليم الفني الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الصناعى ١٦٥ درجة ماعدا القبول بمدارس ( الأقصر الميكانيكية، اسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية بنين) بحد أدنى ١٨٥ درجة، والحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجارى ١٥٠ درجة، والحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الزراعى أكثر من ١٤١ درجة.
 

 

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