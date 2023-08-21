الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

مياه الفيوم تجدد رافع وخزان اللاهوني بتكلفة 8.5 مليون جنيه

موقع رافع اللاهون،
موقع رافع اللاهون، فيتو

بدأت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد رافع وخزان مياه الشرب باللاهون، بطاقة استيعابية 500 متر مكعب، لتحسين ضغوط مياه الشرب بقرى اللاهون وتوابعها، هوارة عدلان، عزبة مليجي بمركز الفيوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية 8 ملايين و500 ألف جنيه.

أعمال التجديد

تتضمن أعمال الإحلال والتجديد برافع وخزان مياه اللاهون، بعض الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، منها تجديد لمحابس دخول وخروج المياه، واحلال وتجديد الطلمبات، تجديد لوحات الكهرباء الخاصة بتشغيل الطلمبات وبما يتناسب مع قدرتها، ومن المتوقع أن تنتهي كافة أعمال الإحلال والتجديد بنهاية نوفمبر 2023.

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تجديد شبكات الفيوم

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، مستمرة في تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشبكات وخزانات وروافع مياه الشرب، علاوة على إنشاء خزانات وروافع مياه جديدة كخزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا، خزان ورافع مياه كحك، خزان ورافع مياه قصر الجبالى بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وتهدف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ هذة المشروعات إلى تحسين خدمات مياه الشرب بكافة أنحاء المحافظة.

زيارة الشركة القابضة لشركة الفيوم

كما نظمت الشركة القابضة زيارة ميدانية لمحطة مياه العزب الجديدة بالفيوم بهدف التعرف على مخاطر الكلور والاعتبارات التصميمية وجوانب السلامة والصحة المهنية في تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بالمحطة التي تم تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير والاشتراطات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف الاستفادة من التجربة والمعرفة المكتسبة في جميع المشروعات الجارية بالشركة.

كما تم تنظيم ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة للقائمين علي مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والتي تم خلالها استعراض مخاطر الكلور واعتبارات التصميم لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل القياسية، كما تم خلال الورشة عمل جولة تفقدية لمشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

 

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