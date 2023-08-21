آثار الفيوم تنظم ندوة عن دور المرأة في نهضة مصر القديمة

نظمت إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، ندوة بعنوان "الفيوم بين الماضي والحاضر " بنادى الصفوة الرياضى، تضمنت الندوة محاضرة عن أهمية محافظة الفيوم وأهم المناطق الأثرية، ودور منطقة آثار الفيوم فى تنشيط حركة السياحة.

دور المرأة في المجتمعات القديمة

ثم تناولت الإدارة الحديث عن دور المرأة بين الماضي والحاضر المرأة في مصر القديمة وتناولت عن مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القديم وعن أهم الألقاب والوظائف التى حصلت عليها.

وتناولت الندوة أيضا الحديث عن أهم التماثيل التي جسدت الترابط الأسرى، وأهم الملكات في مصر القديمة، وأهم الشخصيات النسائية الناجحة التى تسعى دائما لرفع راية مصر، وألقى الضوء على الدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت تفوقها فى حياتها المهنية والاجتماعية معًا.

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مبادرة كنوز الفيوم

يذكر أن إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أطلقت مبادرة بعنوان " كنوز الفيوم "، تهدف إلى الترويج للمناطق السياحية والأثرية، لإعادة إحياء تراث الفيون، وزيادة الوعي الأثري لدى العامة، وتنشيط السياحة الداخلية.

تستهدف المبادرة الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل مراحله، وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث، واستطاعت المبادرة تنظيم العديد من الفعاليات وجولات أثرية، تضم المدارس والجامعات وتنظيم جوالات مجانية ومحاضرات للتعرف على المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم والتاريخ المصري القديم وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال وجميع فئات المجتمع حرصًا على نشر الوعي الأثري بمحافظة الفيوم.

وكان للمبادرة تأثير دعائي غير تقليدي، على المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ظهر ذلك في زيادة إقبال السائحين متعددة الجنسيات علي المناطق الأثرية.

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