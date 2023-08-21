وست هام يسعى للتعاقد مع يوسف النصيري

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن اهتمام نادي وست هام الانجليزي بالتعاقد مع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري من إشبيلية الإسباني.

وينتهي عقد يوسف النصيري مع إشبيلية في يونيو 2025، لكن وست هام يحاول التعاقد معه في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وسبق أن حاول وست هام التعاقد مع يوسف النصيري، البالغ من العمر 26 عامًا، في يناير 2021، بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني لكن إشبيلية رفض بيع اللاعب.

ويبدو أن النصيري ما زال على رادار وست هام، ولذلك سيحاول مجددًا التعاقد معه.

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وتألق يوسف النصيري في نهائيات كأس العالم 2022، وصنع التاريخ مع منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف النهائي، وسجل النصيري في المونديال هدفين في 7 مباريات.

وسجل يوسف النصيري الموسم الماضي 18 هدفًا في 48 مباراة مع إشبيلية، ومن بين أهدافه هدفان على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وبشكل عام سجل النصري 55 هدفًا في 157 مباراة في مختلف المسابقات مع إشبيلية، منذ انضمامه من ليغانيس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في 2020.

وسجل يوسف النصيري 15 هدفًا في 53 مباراة مع ليجانيس، وسجل 5 أهداف في41 مباراة مع مالاجا، كما سجل 17 هدفًا في 61 مباراة مع منتخب المغرب.

وست هام يفوز على تشيلسي

فاز فريق وست هام على ضيفه تشيلسي 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل المغربي الدولي نايف أكرد هدف وست هام في الدقيقة 7، وتعادل كارني تشوكويميكا لفريق تشيلسي في الدقيقة 29، وأضاف أنطونيو الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 53، وسجل البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.

وأضاع الأرجنتيني إنز فرنانديز ضربة جزاء لفريق تشيلسي تصدى لها ألفونس أريولا حارس وست هام في الدقيقة 43.

وتعرض نايف أكرد للطرد في الدقيقة 67.