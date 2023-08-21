الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يوافق على ترخيص سيارات سرفيس جديدة للتخفيف من الزحام

لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين بالفيوم، فيتو

وافق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على إجراءات إعادة ترخيص 6 سيارات للعمل على خطوط السرفيس بدلًا من النقل العام بالتنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف والنقل الجماعي، للحد من زحام بعض خطوط النقل الداخلي.

خدمة المواطنين

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم، المواطنين، في اللقاء الأسبوع لخدمة المواطنين وبحث شكاوى الأهالي بمختلف القطاعات الخدمية.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحازم حسنى مدير إدارة المواقف والنقل الجماعى، ومسئول شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.

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احداث اللقاء

 استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذا عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، ببحث حالة طفلة تحتاج لإجراء عملية جراحية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لها بشكل فورى.

وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما استمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة.

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