استثمار الشباب ثروة مصر المقبلة.. 11 مشروعا برعاية الرئيس لبناء الإنسان.. 9 سنوات من اكتشاف الموهوبين بمهرجان إبداع.. و"قادرون باختلاف" طفرة للنهوض بذوي الهمم

قبل الثروات من معادن ونفط وموقع استراتيجي، هناك ثروة أساسية بدونها لن يكون لأى شيء آخر قيمة، نقصد هنا الثروة البشرية، خصوصا الشباب القادرين على العمل والجهد بما يتمتعون من صحة جيدة وأمل فى المستقبل، رؤية كانت حاضرة عند الرئيس عبد الفتاح السيسى من البداية، حين أولى تلك الفئة بالرعاية لكيفية استغلال طاقتهم أسوة بما يفعل العالم كله، والمبادرات والأدلة أكثر من أن تعد.

ولعل البداية كانت فى أكثر من مناسبة بضرورة الاهتمام بالشباب وممارستهم الرياضة وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب لتكون متنفسا لشباب مصر بأسعار رمزية، كما أن رعايته لعدد من مشروعات الوزارة المهتمة بالنشء والشباب أعطاها قيمة كبيرة.

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مهرجان إبداع

فى القائمة أيضًا مسابقة إبداع التى بدأت عام 2013، وحصلت على رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الموسم السابع 2018/2019، حيث شهدت مؤخرا تطوير المسابقة والتوسع فى مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين فيها والهيئات المستفيدة منها، فوصل عدد المشاركين للموسم العاشر من مختلف المجالات أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يمثلون 130 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، بإجمالى جوائز مالية بلغت 5 ملايين جنيه، للفائزين فى مختلف المجالات الفردية والجماعية.

قادرون باختلاف

ولأن رعاية الدولة حق لكل مواطن، كانت احتفالية "قادرون باختلاف" لذوى القدرات والهمم، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، منذ انطلاق نسختها الأولى، وهو ما يعكس مدى السعى لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم فى كافة احتفالاتهم بشكل دورى كل عام.

اكسر رقمك

فكرة شبابية لأن تكون الرياضة جزءا أساسيا من الحياة اليومية للمصريين، ودعوة للتقدم وتحطيم الأرقام القديمة، وجاء مهرجان العلمين الرياضى ضمن مبادرة "اكسر رقمك" ليؤكد ذلك، إذ يضم المهرجان البطولة الأولى للترايثلون تتضمن سباقا لمسافة 250 متر سباحة، وسباق دراجات لمسافة 5 كيلومتر، بالإضافة إلى مسابقات فى "كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، ماراثون جرى، القوس والسهم، التجديف، اللياقة البدنية"، وتخصص وزارة الشباب والرياضة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى بسباقات المهرجان.

مبادرة "خطوة نحو حياة أفضل"

أول مبادرة تعمل على مواجهة المشكلات والقضايا المعاصرة وتعمل على تعديل السلوك وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء والشباب والأسرة المصرية بصورة عامة بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بهدف خلق جيل متزن قادر على الإدارة والعمل على مواجهة المشكلات.

الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية

أولمبياد المحافظات الحدودية يتنافس خلالها أبناء المحافظات الحدودية فى ألعاب كرة السلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة طائرة شاطئية، كرة اليد، تنس الطاولة، كرة قدم شاطئية، كاراتيه، كرة سرعة، سباحة، وألعاب قوى وذلك للفئة العمرية من 16 إلى 22 سنة، ويتم تنفيذ المرحلة التمهيدية فى 6 محافظات حدودية هى أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

أولمبياد الطفل المصري

تستهدف أولمبياد الطفل المصرى النشء فى المرحلة العمرية من 13 حتى 15 عامًا، لخلق حالة من التنافس وتعريفهم بالرياضات الأوليمبية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى 12 لعبة أوليمبية، وبلغ عدد المشاركين فى أولمبياد الطفل فى النسخ السابقة نحو 270 ألف مشارك.

ريحانة

مبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وسمى المشروع بريحانه نسبة إلى مجلة الريحانة وهى أول مجلة نسائية تؤسسها مصرية هى الصحفية جميلة حافظ وصدرت فى عام 1907 لتكون من أولى مشاركات المرأة المصرية فى المجالات المختلفة، ويهدف للاهتمام بالفتاة وتمكينها وتدريبها وتوعيتها بحقوقها وواجبتها، ويستهدف 500 ألف فتاة من 14 إلى 17 سنة.

ها أنا أحقق ذاتى

مبادرة (ها أنا أحقق ذاتي)، جاءت لرعاية وتنمية مختلف أبناء الشعب المصرى كافة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على توزيع كروت مجانية للأيتام، تسمح بارتياد مراكز الشباب وممارسة كل أنشطتها مجانا ودون أي مقابل لتشجيع الأبناء لممارسة الرياضة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على حماية النشء والشباب خاصة الأيتام، بهدف تنشئتهم بطريقة صحيحة ضمن منظومة متكاملة ترتكز على مقومات بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا.

منحة ناصر الشبابية

تم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة فى يونيو 2019 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مستهدفة القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم، قبل أن تحظى النسخة الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوسعت لتشمل القيادات الشبابية من قارات آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

بداية حلم

"بداية حلم" هى إحدى مبادرات شباب مصر تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بجوائز قيمتها مليون و375 ألف جنيه، وتهدف لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب فى البناء المجتمعى تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطنى، وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.

"لياقتى.. مهاراتي"

تنفذها وزارة الشباب والرياضة مشروع الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت شعار (لياقتى.. مهاراتي) من خلال معسكرات للتدريب على 4 مراحل مجتمعية تتمثل فى اكتشاف الذات، اكتشاف الآخرين، القدرات والأخلاق والمهارات الحياتية، وإحداث التغيير، ويستهدف تدريب 25 فتاة بكل مركز شباب أو نادى على مستوى المحافظة من اللاتى تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عاما بإجمالى 50 ألف مستهدف.

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