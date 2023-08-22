الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

اجتماع لمتابعة مستجدات شؤون أهل واحة باريس بالوادي الجديد

رئيس مركز باريس،
رئيس مركز باريس، فيتو

عقد عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع نواب المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير إدارة باريس التعليمية ومدير الإدارة الزراعية بباريس وذلك لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

  وقال رئيس مركز باريس، إن الاجتماع تناول تأكيد المرور على المدارس وإعداد تقرير للوقوف على أعمال الصيانة والمرافق ومدى استعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد.  

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حصر النخيل المثمر

ووجه رئيس مركز باريس بحصر النخيل المثمر بالكميات والمساحات في المركز وإعداد بيان بذلك، بالإضافة إلى قيام نواب المركز ورؤساء القري بتفعيل مبادرة (اتقوا النار ولو بشق تمرة)، حيث سبق وأن وجه محافظ الوادي الجديد بأن إيراد مبالغ هذه المبادرة يعود بالنفع على القرية أو المدينة نفسها وتصرف هذه الأموال بعد بيع محصول البلح في أعمال الخير والنفع العام.

 ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، خلال الاجتماع بتوفير السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة بمنافذ البيع لخدمة المواطنين، وعرض تقرير أسبوعي بعقد اللقاءات مع المواطنين للاستماع الي مطالبهم والوقوف على حلها.

كما أكد رئيس مركز باريس، تفعيل قرار المحافظة رقم (٣٢١) لسنة ٢٠٢٣م والخاص بشأن تحصيل مقابل الخدمات على خروج محصول البلح خارج المحافظة بالمنافذ المخصصة لذلك مع تشديد الرقابة على السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما صرح رئيس الوحدة المحلية، بأنه سيتم إيجار ثلاجات حفظ التمور بباريس لمن يرغب في ذلك. 

 وفي نهاية الاجتماع حث الجميع إلى بذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمواطن متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في خدمة أهالي واحة باريس.

 

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