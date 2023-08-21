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أخبار مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بقيمة 141 مليون دولار خلال أسبوعين

وزير الزراعة السيد
وزير الزراعة السيد القصير،فيتو

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا وتبلغ قيمتها حوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4 /8/ 2023 حتى 17 /8 /2023.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 17 أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

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السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى البنك المركزى فول الصويا الذرة

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