جامعة الوادي الجديد تشارك في الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي

شاركت جامعة الوادي الجديد بوفد طلابي في البرنامج التدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي بالجامعات المصرية، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وبناء جيل واعٍ من الشباب وتوجيههم نحو الحقائق الدقيقة لطرق ومواجهة الإدمان بكافة صوره.

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وأضاف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، أن البرنامج يأتي فى إطار توجيهات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بضرورة توعية الشباب بمخاطر وطرق الإدمان وتضمن البرنامج عقد ورش عمل ذاتية تناولت محاور الخطة الاستراتيجية وكيفية توظيف تلك الخطة داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ندوة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وسعي الدولة المصرية للحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها.

وعلى هامش الملتقى تم إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لطلاب المعسكر، هذا وقد أرسل وفد جامعة الوادي الجديد برقية شكر إلى إدارة الجامعة على مشاركتهم الفعالة في هذا اللقاء متمنين للجامعة دوام التقدم والرقى.

هذا وقد شاركت جامعة الوادي الجديد، في وقت سابق بوفد من ٥ طلاب بكليات الجامعة فى معسكر إعداد القادة بحلوان تحت شعار " مبدعون باختلاف" بحضور نخبة من الضيوف منهم الفنان القدير طارق دسوقي والأستاذ أحمد حسام مدرب بمشروع مودة بالإضافة إلى محاضرات عن التوعية والثقة بالنفس، كما قدم المعهد فقرة خاصة عن مسرح العرائس أحد الفنون الاصيلة في التراث المصرى واختتم المعهد فعالياته بحفل ختامى غنائي لفريق معهد قيثارة الموسيقى من ذوي القدرات الفائقة، وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لإدارة المعهد وقيادات جامعة الوادي الجديد لإتاحة المشاركة في هذا الملتقى الراقي.