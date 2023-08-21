تقديم خدمات طبية لــ200 مواطن خلال قافلة سكانية بمدينة الدلنجات بالبحيرة (صور)

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الدرمللي التابعة لقرية كوم زمران وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 215 حالة بمختلف التخصصات (85 من الأطفال و70 باطنة و15 أمراض النساء)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 20 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

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كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج ورش 1500 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو

قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو

كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة داخل القرية مع الالتزام بترشيد الكهرباء بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو

قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو



وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط اقبال متزايد من المواطنين المترددين للاستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وأشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 ألف و862 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن،

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).