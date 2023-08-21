رياضة البحيرة تقوم بتنفيذ التدريب التكنولوجي "it hub" بمدينة إدكو (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) التدريب التكنولوجي it hub بمركز شباب قرية 6 أكتوبر بإدكو، وقد قام بالتدريب مدرب ماستر تكنولوجي أيمن الشيخ.

ويهدف التدريب إلى رفع كفاءة المستوى التكنولوجي لأعضاء مراكز الشباب وزيادة المهارات التكنولوجية، واستخدامها بحياتهم العملية، ويهدف أيضا إلى رفع كفاءة الشباب على العمل التكنولوجي، كما أن البرنامج التدريبي يضم تدريبات كثيرة منها، من تدريبات البرمجة لتصميم المواقع والبايثون والذكاء الاصطناعي.

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رياضة البحيرة تنفذ التدريب التكنولوجي it hub، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ التدريب التكنولوجي it hub، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ التدريب التكنولوجي it hub، فيتو

مراكز شباب محافظة البحيرة

وقد تم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة تطوعية متنوعة بمراكز شباب محافظة البحيرة المختلفة خلال الشهر الجاري، ويأتي هذا بتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وحمدي عامر، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى فريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية.

حيث تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

رياضة البحيرة تنفذ التدريب التكنولوجي it hub، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ التدريب التكنولوجي it hub، فيتو



بالإضافة إلى عمل العديد من القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة ضمن مبادرة اعرف رقمك كما تتضمن تخصصات مختلفة بهدف مساعدة عدد كبير من المواطنين.

ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية.. وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.

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