الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 5.5 طن دقيق بلدي وتحرير 40 محضرًا تموينيًا بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 200 كجم قشطة بمركز المحمودية داخل أحد معامل إنتاج الألبان يدار بدون سجل صناعى و12 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 8000 علبة سجائر و1000 لتر صابون سائل مجهول المصدر وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و5 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح.

وبمركز الرحمانية تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

 

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 15 شيكارة دقيق بلدى بدون وجه حق ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومخبز لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز، كما تم ضبط مخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء بمركز دمنهور.

وفى مركز الدلنجات تم ضبط 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل ماكينة تحليل دقيق بلدى تقوم بإعادة تعبئته داخل شكائر بيضاء اللون لإعادة البيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على ماكينة خياطة الشكائر وعدد كبير من الشكائر الفارغة  كما تم ضبط سيارة محملة 58 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى 3 أطنان قبل البيع بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.
 

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حملات تموينية البحيرة نائب محافظ البحيرة دقيق بلدى مدعم مديرية التموين بالبحيرة

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