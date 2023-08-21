الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على شاب من ذوي الهمم في الدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط طالبين بقرية درين التابعة للمركز بعد قيامهما باستدراج شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا" داخل توك توك والتحرش به والإتيان بأعمال منافية للآداب وتصوير مقطع فيديو على الهاتف المحمول خلال قيامهما بالتعدي عليه جنسيا.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه  ببلاغ من "ا.ع.ط."، 55 عاما، سائق بمجلس مدينة  نبروه ومقيم قرية درين وبرفقته نجله"م"، 23 عاما، معاق ذهنيا يفيد بتضرره من كلا من:"السيد.ا.ط"،17 عاما، طالب، و"محمد.ع.ع.ع"، 17 عاما، طالب.

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وأفاد والد المجني عليه في بلاغه أن المتهم الأول استغل إعاقة نجله واستدرجه للتوك توك خاصته "بدون لوحات معدنية"، والتحرش به وإتيانه بأعمال منافية للآداب مع الأول وقيام المتهم الثاني بتصوير بهاتفه المحمول.

وقدم والد المجني عليه مقطع فيديو يظهر قيام المتهم بارتكاب واقعة التحرش بنجله وتصويره.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم الثاني بتعرض هاتفه المحمول للتلف وقام بتغييره.

وجرى التحفظ عل التوك توك وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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