الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن عن مفاجأة في تكريماته، غدًا

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيتو

يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال مؤتمره الصحفي الذي يقام غدًا الثلاثاء 22 أغسطس الحالي، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، عن مفاجأة تتعلق بتكريمات المهرجان في الدورة الثلاثين، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 وحتي 8 سبتمبر.

 

ومن المقرر أن يعلن الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن أسماء المكرمين خلال دورته الثلاثين التي تنطلق يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تشهد قائمة المكرمين مفاجأة من حيث النجوم المقرر تكريمهم هذا العام.

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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

 

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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اخبار الفن

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