الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 1103 حالات إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

رفع حالات إشغال طريق
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات لخلق سيولة مرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين.

 

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات تفتيشية بشوارع المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1103 حالات إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 692 حالة بدمنهور، 195 حالة بكفر الدوار، 150 حالة بالدلنجات، 66 حالة بأبو حمص، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

وشددت نائب محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 

وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف  سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.


أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.


 

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رفع إشغال طريق حالات إشغال طريق إشغال طريق البحيرة نائب محافظ البحيرة

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