الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

القومي للمرأة بالبحيرة ينفذ 4420 زيارة ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة" (صور)

فعاليات حملة بلدي
فعاليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة زكية رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حيث استهدفت الحملة 10200 من السيدات والرجال والأطفال ( بمركز حوش عيسى وبقرية المراكبية بمركز كفر الدوار ) بإجمالي عدد 4420 زيارة.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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فعاليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو


جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.


من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.


والحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

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